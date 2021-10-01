Завтра Міхеїла Саакашвілі у в'язниці відвідає народний захисник Грузії Ніно Ломджарія.

Третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі №12 в Руставі, завтра його відвідає народний захисник Ніно Ломджарія.

Про це повідомляє "Грузія онлайн".

"Сьогодні ввечері прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Саакашвілі вже перевезений в пенітенціарну установу, сказав глава Кабміну на спеціальному брифінгу. Гарібашвілі не повідомив подробиць затримання, лише висловив подяку главі МВС Вахтангу Гомелаурі і керівнику СДБ Григолу Лілуашвілі", - йдеться в повідомленні.

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Гарібашвілі також сказав, що "було обрано такий час і місце, щоб фактори, які перешкоджають затриманню, були мінімальними".

За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий в Тбілісі.

Грузинські ЗМІ опублікували перші кадри цього затримання.

Як повідомляв УНІАН, про затримання Саакашвілі грузинськими правоохоронцями стало відомо ввечері 1 жовтня.

На спеціальному брифінгу прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що "третій президент Грузії, розшукуваний Міхеїл Саакашвілі був затриманий і переведений в пенітенціарну установу".

Перед арештом Саакашвілі зробив відео-звернення до своїх прихильників і закликав їх до участі у виборах, призначених на завтра, 2 жовтня.

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У зовнішньополітичному відомстві хочуть дізнатися про підстави та обставини затримання громадянина України.

Президент Володимир Зеленський стурбований затриманням Саакашвілі в Грузії і тоном заяв, що звучать в цій країні щодо можливого розвитку ситуації.

За словами прес-секретаря глави держави Сергія Никифорова, Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями щодо всіх обставин і причин такого кроку щодо українського громадянина.

Автор: Наталія Хаджі