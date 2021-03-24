Споживання м'яса може досягти свого піку вже через чотири роки через поширення рослинних замінників.

Швидкий підйом замінників м'яса на рослинній основі може призвести до того, що Європа й Північна Америка досягнуть свого "м'ясного піку" в 2025 році. І починаючи з цієї точки споживання звичайних м'ясних продуктів почне падати.

Про це пише The Guardian з посиланням на новий звіт, складений Boston Consulting Group (BCG) і Blue Horizon Corporation. Документ також передбачає, що рослинні замінники м'яса зрівняються в ціні з тваринними продуктами вже в 2023-му. А 9 з 10 найпопулярніших страв у світі: від піци папероні до суші - будуть мати реалістичну альтернативу до 2035 року.

Читайте такожНауковці придумали, як змусити корів безпечно пукати заради порятунку планетиАвтори звіту вважають, що через 14 років 11% від глобального ринку білка буде припадати саме на такі альтернативи. Хоча за умови швидкого технологічного й регуляторного прогресу ця частка може бути й вдвічі більшою.

Дедалі більше людей їдять замінники м'яса і молочних продуктів через занепокоєння ризиками для здоров'я, впливом на довкілля від процесу вирощення худоби, а також добробутом тварин. Звіт зауважує, що річний ринок альтернативних м'ясних, молочних і морських продуктів досягне 290 мільярдів доларів до 2035 року.

"Найбільше вражає те, що у розвинених економіках ми досягнемо м'ясного піку в 2025 році за деякими сценаріями. Всі говорять, що альтернативні білки - це футуризм. І багато людей нібито не сприймають концепцію штучного м'яса. Але більшість людей не усвідомлює, що ми насправді вже в точці, де споживання традиційного м'яса скорочується вперше в історії. Глобальні наслідки цього переходу на альтернативні білки будуть великими", - сказав голова BCG з питань аграрного бізнесу Декер Волкер.

Якщо за 15 років на альтернативні білки буде припадати 11% глобальних продажів, це скоротить викиди вуглекислого газу на мільярд тонн. Фермерські землі завбільшки з Велику Британію більше не потрібно буде використовувати для підтримки худоби. А 50 мільярдів курей не будуть вирощені.

Читайте такожУ В’єтнамі їдять чорних котів, бо вірять, що вони лікують від COVID-19 (фото 18+)За словами Декера, штучне м'ясо вже закріпилося в деяких рецептах, таких як паста болоньєз, де на нього припадає дуже невелика частка від загальних смакових якостей. На думку експерта, замінникві сирого м'яса не буде найдовше.

"Коли ви готуєте стейк, все повинно бути ідеально", - сказав він.

Інший звіт за 2019 рік прогнозував, що більша частина м'яса на ринку не буде мати тваринного походження вже в 2040 році. А директор Організації з продовольства й сільського господарства ООН сказав рік тому, що пік споживання м'яса швидше наступить в багатих країнах.

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Переклад: Лесь Димань