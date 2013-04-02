У Львові відбулося навчання із використанням моделювання «Золотий лев – 2013»

Цього разу свої командирські навички в умовах віртуального бою випробували майбутні командири механізованих та танкових підрозділів, які вже цього року закінчують навчання на факультеті бойового застосування військ Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного.

За головним задумом навчання, до якого були залучені близько 100 курсантів та науково-педагогічних працівників військового вишу, військовослужбовці повинні були у складі батальйонної тактичної групи ліквідувати незаконні збройні формування у ході стабілізаційних дій окремої механізованої бригади.

За словами начальника кафедри тактики підполковника Юрія Фтемова, який керував заходом, під час проведення подібних навчань курсанти мають можливість у режимі реального часу відпрацьовувати завдання, які передбачені сценарієм. Цьому, зокрема, сприяє постійне нарощення обстановки та відпрацювання відповідних ввідних.

– Структура навчання побудована таким чином, щоб курсанти виконували посадові обов’язки за різними посадами штабу та підрозділів батальйону. Більшість дій відбувається за допомогою комп’ютерів на віртуальному тактичному фоні. Такі можливості надає обладнаний за останніми вимогами Центру імітаційного моделювання військового вишу, – розповів підполковник Юрій Фтемов.

За його словами, щоб надати майбутнім офіцерам необхідні навички із використання програми імітаційного моделювання JCATS, яка застосовується під час подібних навчань, з ними був проведений тижневий курс. Також вони вивчили необхідну військову термінологію за стандартами багатонаціональних штабів.

Для створення реалістичності під час цьогорічних навчань у ролі бійців незаконних збройних формувань діяли найбільш підготовлені курсанти. Також майбутні командири повинні були взаємодіяти із представниками місцевої громади та представниками засобів масової інформації, яких імітували вихованці інших факультетів вишу.

– Таке нововведення дає можливість сформувати у курсантів психологічну готовність до управління підрозділами та прийняття правильних рішень у реальних умовах, – повідомив помічник керівника навчання із військово-цивільного співробітництва полковник запасу Олег Бойко. – Адже справжній командир повинен не лише вміло користуватись знаннями за фахом та рішуче діяти на полі бою, але й розуміти потреби цивільного населення та вдало співпрацювати із представниками мас-медіа.

З початку року таке навчання у військовому виші відбулося вже вдруге. У січні незаконні збройні формування на віртуальному полі бою знешкоджували випускники факультету аеромобільних військ та розвідки. А у найближчому майбутньому керівництво вищого військового навчального закладу планує залучати до командно-штабних навчань із використанням імітаційного моделювання вихованців Академії молодших курсів.