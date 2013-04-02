Розпочалася українсько-датська військово-транспортна операція “Північний сокіл – 2013”

У рамках заходу з військового майданчика аеропорту Бориспіль до авіаційної бази “Ольборг” Королівських ВПС Данії на літаку Іл-76МД ЗС України відбула група українських авіаторів на чолі з заступником начальника авіації Командування Повітряних Сил ЗС України полковником Олександром Кулібабою.





Загалом до операції “Північний сокіл – 2013”, який проходить четвертий рік поспіль, залучається 29 українських військовослужбовців, у складі двох екіпажів, та наземного інженерно-технічного персоналу бригади транспортної авіації Повітряних Сил ЗС України, що дислокується в Мелітополі. Також до складу робочої групи увійшли офіцери-координатори від Командування Повітряних Сил ЗС України.

У ході операції “Північний сокіл – 2013” українські військові льотчики планують перевезти військово-транспортним літаком Іл-76МД з авіабази ВПС США “Туле” на датську полярну станцію “Норд” на острові Гренландія до 500 тисяч літрів пального та іншого вантажу. Під час операції українські екіпажі планують виконати близько 21 повітряних перевезень і провести у полярному небі більше 100 годин. Завершити проведення перевезень планується 7 квітня.

Після прильоту до авіабази Королівських ВПС Данії “Ольборг” літак Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України здійснить дозаправлення, пройде відповідні процедури огляду, завантажить необхідне обладнання і вирушить на острів Гренландія.

Необхідно підкреслити, що на острові Гренландія українські військові льотчики виконуватимуть завдання у надзвичайно важких кліматичних умовах Арктики, які визначаються низькими температурами повітря до - 50 градусів при швидкості вітру до 15-20 метрів за секунду, штормовою погодою, відсутністю наземних радіотехнічних засобів навігації та запасних аеродромів.

Довідка. У листопаді 2012 року між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Королівства Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння стосовно проведення спільної військово-транспортної операції з перевезення пального “Північний сокіл – 2013”.

Крім того, дипломатичними каналами також було підписано Імплементаційну угоду між Повітряними Силами ЗС України та Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія. Цей документ підписали командувач Повітряних Сил ЗС України генерал-лейтенант Юрій Байдак та командувач Оперативним Повітряним командуванням Збройних сил Королівства Данія генерал Нільсон.

У 2012 році в рамках подібної операції “Північний сокіл – 2012” екіпаж літака Іл-76МД Повітряних Сил ЗС України успішно виконав поставлені завдання з транспортування пального.

У результаті проведення операції “Північний сокіл – 2010” було перевезено більше 520 тисяч літрів авіаційного гасу з авіабази “Туле” до станції “Норд” в Гренландії. Під час цієї операції виконано 20 повітряних перевезень із загальним нальотом більше 100 годин. Підтримано натренованість двох екіпажів та льотно-інструкторського складу до польотів міжнародними трасами.