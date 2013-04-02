У західних областях України військові готові протистояти можливим весняним паводкам

Особливо збентежені ситуацією, що склалась на Волині, Закарпатті, Львівщині та Рівненщині. Саме керівники цих областей першими звернулись до командування військових частин та гарнізонів про допомогу силами та засобами під час льодоходу та можливого паводка.

У штабі 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України відбулась службова нарада, у ході якої розглядались питання підготовки підрозділів та аварійно-рятувальних команд військових частин до ліквідації наслідків стихії.

За словами командира армійського корпусу генерал-лейтенанта Ігоря Колесника, визначено особовий склад, техніку та засоби для ліквідації наслідків у разі виникнення весняних паводків. Перевірено та підготовлено інженерну та автомобільну техніку, наявні плавзасоби, рятувальні жилети, засоби електропостачання, їх готовність до застосування.

У зоні відповідальності військових частин армійського корпусу призначено евакуаційно-рятувальні групи та підривні команди. Особовий склад, залучений до проведення евакуаційно-рятувальних робіт, пройшов необхідну підготовку. Начальникам гарнізонів наказано тісно співпрацювати з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій та місцевих органів влади в питаннях координації дій у випадку надзвичайних ситуацій.

Зокрема, на Рівненщині відбулись спільні командно-штабні тренування рятувальників та підрозділів Збройних Сил України із ліквідації наслідків можливого весняного водопілля у західному регіоні.

За легендою навчань, в річці Іква внаслідок різкого підняття рівня води було зруйновано міст та виникла загроза підтоплення житлових будівель. Негайно було проведено оповіщення та організовано роботу місцевого штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. На місце події за декілька хвилин прибули оперативно-рятувальні підрозділи служб цивільного захисту району, важка інженерна та спеціальна техніка 107-го Центру дорожнього забезпечення Збройних Сил України. Рятувальники потужною насосною станцією оперативно відкачали воду та укріпили берег річки. Військовослужбовці за допомогою спеціально облаштованого КРАЗу, перекриваючи встановлений норматив, встановили тимчасовий міст.

Для протидії можливим паводкам та для боротьби із іншими примхами природи на базі 107-го Центру дорожнього забезпечення Центрального управління інженерних військ Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, що дислокується на Рівненщині, створено оперативну групу та загін із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

Для миттєвого реагування на ситуації, що виникають, у постійній готовності перебувають необхідні сили та засоби. До складу загону, який очолює начальник інженерної служби відділу технічного забезпечення майор Іван Лівандовський, входять групи зв’язку, радіаційного і хімічного спостереження, наметового містечка та інженерного забезпечення, а також 10 одиниць спеціальної та дорожньо-будівельної техніки, технічні засоби тощо.

За словами командира Центру дорожнього забезпечення полковника Олега Безрукова, один із підрозділів Центру, що дислокується на Житомирщині у місті Новоград – Волинський, також перебуває у готовності надати допомогу людям та місцевим органам влади у локалізації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.