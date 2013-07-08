В Україні розпочались військові навчання «Репід Трайдент-2013»

Це двотижневе навчання є одним із найбільших заходів міжнародного військового співробітництва у поточному році. Приймаючою стороною та організаторами є Сухопутні війська Збройних Сил України.

Офіційна церемонія відкриття навчань відбулася на плацу Центрального містечка МЦМБ. Під час урочистого шикування на щогли було піднято державні прапори 19 країн-учасниць, виконано державні гімни України та США.

Згодом, із урочистою промовою до учасників навчань звернулися керівник «Репід Трайдент – 2013» – перший заступник командира 8 армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України генерал-майор В’ячеслав Назаркін та співкерівник з американської сторони – офіцер командування Сухопутних військ ЗС США у Європі полковник Альфред Рензі.

– Сьогодні ми відкриваємо чергове навчання «Репід Трайдент – 2013», замислом якого є відпрацювання сумісних дій підрозділів країн учасниць навчання з метою забезпечення готовності до виконання завдань протидії тероризму у багатонаціональних операціях, – сказав генерал-майор В’ячеслав Назаркін.

На його думку, працюючи пліч-о-пліч з представниками іноземних держав всі учасники отримують практику роботи у багатонаціональному середовищі та налагодження дружніх зв’язків з військовослужбовцями різних країн.

Разом із українськими військовими у навчаннях братимуть участь близько 1300 військовослужбовців. Найбільша група – українська, яка складає понад 600 українських солдатів та офіцерів з підрозділів 8-го та 13-го армійських корпусів Сухопутних військ ЗС України та близько 350 військовослужбовців іноземних армій.

Серед закордонних учасників найбільша група від армії США – 124 особи. Також у навчанні беруть участь військовослужбовці Великобританії, Вірменії, Канади, Болгарії, Азербайджану, Данії, Естонії, Грузії, Германії, Казахстану, Республіки Молдови, Королівства Норвегія, Польщі, Румунії, Сербії, Королівства Швеція та Турції.

Напередодні офіційної церемонії відкриття, у неділю 7 липня, із учасниками навчань було проведено заняття із дотримання заходів безпеки. Також іноземні військовослужбовці, які залучатимуться до проведення практичної фази, ознайомились зі зразками українського озброєння, військової техніки та піротехнічних імітаційних засобів, із якими вони матимуть справу упродовж навчань. Загалом під час проведення навчань використовуватиметься майже 700 одиниць зброї та понад 100 військових автомобілів та бойових машин.

Довідка. Тематика навчань «Репід Трайдент – 2013» – планування та ведення багатоспектрової операції із забезпечення безпеки та стабілізації обстановки у визначеній зоні відповідальності, в складі багатонаціональної тактичної групи. Додамо, що операція повного спектру включає в себе дії підрозділів у наступі та обороні, виконання завдань з підтримки миру і допоміжних дій.

Сценарій навчання ґрунтується на територіальному конфлікті між умовними державами Фогленд та Візірленд. Причиною конфлікту є територіальні претензії держави Фогленд щодо приналежної державі Візірленд провінції Яворів, яку перші оголосили своєю історичною та культурною частиною.

Спираючись на розвідувальні дані Візірленду стало відомо, що в найближчому майбутньому Фогленд має намір розпочати наступальну операцію з метою захоплення Яворівської провінції.

Врегулювати цей збройний конфлікт та розмежувати воюючі сторони мають військовослужбовці багатонаціонального контингенту методом проведення блискавичної аеромобільної операції з використанням багатоцільових вертольотів та літаків транспортної авіації.

Умовно навчання розподілятимуться на чотири етапи. Під час першого етапу, який триває напередодні навчання, умовно відбувається передислокація багатонаціональної тактичної групи до держави Візірленд. Тобто підрозділи прибувають до Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Решта етапів передбачає виконання завдань за призначенням, а саме проведення оборонної та стабілізаційної операцій.

Міжнародні військові навчання серії «Репід Трайдент» вже декілька років поспіль відбуваються на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки, який півтори роки тому увійшов до складу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Соціально-побутова інфраструктура та навчально-матеріальна база центру відповідають найсучаснішим вимогам. Їхні об’єкти надають змогу готувати не лише підрозділи Збройних Сил України, але й здійснювати якісну підготовку українських військовослужбовців та багатонаціональних підрозділів для виконання миротворчих місій та операцій з підтримання миру за межами України.