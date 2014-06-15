Міністр оборони назвав причину відсторонення від обов'язків генерала Генштабу

Про це повідомив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль, передає ТСН.uа. Він зазначив, що на час розслідування від виконання обов'язків відсторонено цілий ряд військовослужбовців.

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Михайло Коваль також зазначив, що терористи хотіли не просто збити літак, а саме знищити його. "3 літаки було в цю ніч у небі. Терористи навмисно здійснили обстріл другого літака", - розповів виконувач обов'язків міністра.

Він зазначив, що літак міг ще зробити посадку після потрапляння двох ракет, але терористи направили на нього довгу чергу з крупнокаліберного кулемета. "Стріляли бронебійно-запальними набоями. Стався вибух крила літака, де був авіаційний гас, і літак впав на землю", - розповів Михайло Коваль.

Голова Міноборони наголосив, що військове керівництво знало про терористів навколо аеропорту Луганська, і була проведена зачистка цієї зони. "Я ще раз хочу сказати, що високі професіонали працювали, літак був на досить великій висоті і заходив на глісаду (траекторія зниження при посадці). Те, що сталося, було на відстані 7-8 км від аеропорту, де фактично не було можливості в цій ситуації контролювати ", - пояснив Михайло Коваль.

Він додав, що група терористів була дуже мобільна, бойовики пересувалися на позашляховику.

Одночасно генерал назвав неправдивою інформацію про те, що військове командування нібито знало про плани терористів обстріляти Іл-76. "У нас кожен день, кожну секунду йде перевірена інформація від людей і органів, з якими ми співпрацюємо. І такої інформації не було. Якщо є небезпека, ми негайно на неї реагуємо", - запевнив Михайло Коваль.