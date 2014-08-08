На Одещині тривають спільні навчання підрозділів ВМС ЗСУ та батальйонів територіальної оборони

В Одеській області тривають планові заходи з відпрацювання спільних дій підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України і батальйонів територіальної оборони, які виконують завдання з прикриття державного кордону України.

Основною метою заходів є вдосконалення взаємодії між підрозділами військ берегової оборони, морської авіації, батальйонів територіальної оборони та підрозділами Державної прикордонної служби України під час виконання завдань за призначенням. З цією метою здійснено багатокілометрові марші визначених підрозділів, в ході яких зокрема, відпрацьовано взаємодію з літальними апаратами морської авіації. У маршах також взяла участь важка бронетехніка військ берегової оборони, яка пересувалася до визначеного полігону на спеціально обладнаній техніці.

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У районах проведення заходів побував командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірал Сергій Гайдук. Керівник виду ЗС України звернув особливу увагу командирів і начальників на необхідність вчитися приймати рішення у нестандартних ситуаціях, а також в умовах недостатньо знайомої місцевості.

7 серпня на одному з військових полігонів поблизу міста Котовськ спільно підвищував польовий вишкіл особовий склад батальйону територіальної оборони, військовослужбовці танкового і артилерійського підрозділів та морські піхотинці. За оцінкою командира батальйону, усі поставлені завдання виконано, навчальні цілі досягнуто.