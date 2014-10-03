Військові лікарі Рівненщини надають допомогу учасникам АТО

Як зазначив начальник військово-лікувальної установи полковник медичної служби Олексій Кльонов, основна увага зосереджена на реабілітації поранених військовослужбовців та їх поверненні до нормального повноцінного життя. За весь період військовий госпіталь прийняв понад півтисячі військовослужбовців-учасників АТО. Понад 200 пацієнтів в даний час ще знаходяться на лікуванні, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Військові лікарі кажуть, що вони вже стали і вихователями, і капеланами, і психологами. Пацієнти діляться з ними своїми спогадами і тим, що наболіло, звертаються за порадою чи розрадою, а тому часто доводиться важкі моменти боїв антитерористичної операції співпереживати з пораненими.

Війна для усіх стає неабияким випробуванням на психічну стійкість. Тому у Рівненському гарнізонному військовому госпіталі працює п’ять психологів, які допомагають учасникам АТО долати моральні травми. Часто спільно з військовослужбовцями психологічну допомогу отримують і члени їхніх сімей.

Медики в погонах дбають про пацієнтів з величезною турботою, і завдяки цьому військовослужбовці швидше ідуть на поправку.