Лондонський Університет Мистецтв проведе в Києві семінар про брендинг і розіграє поїздку в Лондон

25 березня в рамках Тижня University of the Arts, London в Києві пройде День відкритих дверей – UAL Open Doors Day Kyiv. Лондонський Університет Мистецтв (University of the Arts, London – UAL) – флагманський британський вуз, який готує фахівців в області маркетингу, PR, комунікацій, мистецтва, дизайну.

Під час UAL Open Doors Day Kyiv директор приймальної комісії University of the Arts, London Тоні Алстон прочитає семінар «Київ як бренд» (Kyiv as a Brand). Семінар є безкоштовним, участь – на конкурсній основі на підставі наданого резюме.

Також 25 березня відбудеться урочисте нагородження переможця конкурсу від Університету Мистецтв, Лондон на найкращу творчу роботу про один з коледжів Університету (це може бути креативний проект, презентація Power Point, відеоролик). Приз конкурсу – 2-тижневий курс англійської мови в Університеті Мистецтв, Лондон.

Мінімальний вік учасників – 16 років.

Конкурсант повинен стати учасником групи DonStream Education Group у соціальній мережі Facebook та / або «Вконтакте» і зробити перепост повідомлення про конкурс у себе на стіні: натиснути «мені подобається» і «розповісти друзям», щоб це повідомлення відобразолося на сторінці конкурсанта. Кількість перепостів підсумовується із загальною кількістю набраних балів, і, таким чином, шанси учасника на перемогу значно збільшуються.

Учасник конкурсу повинен дізнатися, що таке UAL, і детально вивчити інформацію про його коледжі.

Учасник конкурсу повинен виконати творчу роботу про коледж, який йому найбільше подобається і який його найбільше приваблює.

Роботи приймаються до розгляду до 20 березня 2015.

Куди надавати роботи:

DonStream Education Group: uk@donstream.com.ua, тел.: (044) 496 0948

або

Oxbridge Futures Education: info@oxbridgefutures.org, тел.: (044) 578 0033

Нагородження переможців відбудеться 25 березня 2015 під час UAL Open Doors Day у Києві. Приз буде вручати директор приймальної комісії Університету Мистецтв, Лондон Тоні Алстон.

Довідка. University of the Arts, London

До складу Лондонського Університету Мистецтв входять 6 всесвітньо відомих коледжів: Central Saint Martins College of Art and Design, London College ofCommunication, London College of Fashion, Camberwell College of Arts, Chelsea College of Art and Design, Wimbledon College of Art.

Усього в University of the Arts, London викладаються понад 200 спеціальностей (не рахуючи короткострокових курсів).

Серед випускників University of the Arts, London – відомі особистості, які в різні часи обіймали ключові посади в галузі комунікацій, PR, медіа, ТБ, кіноіндустрії:

- Чарльз Саатчі (засновник рекламного агентства Saatchi & Saatchi, що було до 1995 року найбільшим у світі);

- Сер Клайв Мартін (екс-мер Лондона);

- Хелен Боуден (генеральний директор BBC News);

- Джейн Рут (генеральний продюсер телевізійного каналу BBC-2);

- Пол Андерсон (академік, головний редактор провідних британських видань,зокрема Tribune);

- Ребека Брукс (головний редактор The Sun);

- Ентоні Дод Ментл (Anthony Dod Mantle) – кінематографіст, зняв понад 20 фільмів, зокрема «Суддя Дредд» (Dredd), «Останній король Шотландії» (The Last King of Scotland), «Мільйонер із нетрів» (Slumdog Millionaire), «У серці моря» (In the Heart of the Sea).