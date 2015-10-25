Графік роботи прес-центру УКРОПа в День виборів

25 жовтня 2015 року в день проведення місцевих виборів, у Києві працюватиме прес-центр «Українського об’єднання патріотів – УКРОП».

У прес-центрі відбуватимуться брифінги ключових спікерів партії стосовно перебігу виборів на загальноукраїнському рівні та в межах Києва.

Графік проведення брифінгів: 12.30; 15.30; 18.30; 21.30.

Крім того, УКРОП проведе дводенний телевізійний марафон, присвячений голосуванню.

На YouTube-каналі партії в режимі реального часу транслюватимуться брифінги з прес-центру, а також включення кандидатів від партії на місцевих виборах по всій країні, відео і коментарі учасників виборчого процесу.

Після 20.00 будуть оприлюднені результати екзит-полів з різних міст та областей країни, які проводитимуться на замовлення місцевих організацій УКРОПу.

Марафон транслюватиметься також і в прес-центрі.

Фото- та відеоматеріали будуть доступні для скачування на FTP-сервері (login: ukrop, pass:electwin).

Прес-центр розташується за адресою: Майдан Незалежності, торговельний центр «Глобус» (3-тя лінія), 3-й поверх. Початок роботи о 12.00.

Після 22.00, у зв’язку із закриттям ТЦ «Глобус», вхід до прес-центру УКРОПу буде здійснюватися з боку вулиці Інститутської.

Додаткова інформація та акредитація ЗМІ за телефоном +38-050-305-66-22, email – press@ukrop.com.ua. Акредитація триває до 18.00 суботи, 24 жовтня.