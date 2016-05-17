Круглий стіл "Проблеми просування Криму в міжнародному інформаційному полі. Як не дати світові відмовчатися?"

17 травня (вівторок) 2016 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл "Просування проблеми Криму в міжнародному інформаційному полі. Як не дати світові відмовчатися?"

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

Чи є майбутнє в України та Криму без кримських татар?

Стан кримськотатарської культури в Криму і в Україні.

Яке місце у інформаційній політиці України повинна займати тема Криму і кримських татар?

Аналіз можливих каналів доставки, суб'єктів просування і адресатів теми у міжнародному співтоваристві.

Подання кримськотатарського учасника спецпроекту «ШОРТ-ЛІСТ» LB.ua кінорежисера Нарімана Алієва і його фільму «Повернутися зі світанком».

Учасники круглого столу:

НАДІЯ ЦОК, Посол з особливих доручень з питань Криму МЗС України

ТАМІЛА ТАШЕВА, співзасновник і координатор громадської організації «Крим SOS»

ВОЛОДИМИР КАЗАРІН, віце-прем'єр Кримської автономії у 2001-2005 роках, віце-губернатор Севастополя в 2006-2010 роках, професор, екс-голова кафедри Таврійського національного університету ім. Вернадського.

ЭСКАНДЕР БАРІЄВ, член Меджлісу кримсько-татарського народу

ЄВГЕН КУРМАШОВ, керівник політичних програм Інституту Горшеніна, спеціаліст в сфері Public Relations

ДАРИНА БАДЬЙЄР, редактор відділу «Культура» LB.ua

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадка в новинах про даному заході про організатора дискусії – Інститут Горшеніна – обов'язкова.

АДРЕСА ІНСТИТУТУ ГОРШЕНІНА: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка)