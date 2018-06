Лавров уточнює, він сказав не 'fucking lecture', а 'fucking lunatic'

Сергій Лавров на прес-конференції в Сухумі пояснив журналістам використання нецензурних слів у розмові з британським колегою Девідом Мілібендом. За словами Лаврова, у розмові він навів характеристику Михайла Саакашвілі, висловлену одним з європейських лідерів. Міністр процитував Мілібенду вислів "fucking lunatic", повідомляє Лента.ру.

Лавров заявив, що Девід Мілібенд категорично відмовлявся визнавати факт грузинської агресії проти Південної Осетії. Відтак глава МЗС Росії вирішив ознайомити колегу з іншою оцінкою ситуації, навівши цитату з вислову неназваного європейського лідера.

Про те, що російський міністр вжив у розмові з британським колегою нецензурні вислови, повідомила в редакційному блозі газета The Daily Telegraph. Зокрема, Лаврову приписали фразу: "Who are you to fucking lecture me?!" ("Хто ти такий, щоб читати мені, б****, нотації?!"). Крім того, стверджувала газета, Сергій Лавров "схожим чином" поцікавився у Мілібенда, наскільки добре той вивчав історію.

"Все оповідане в блозі The Daily Telegraph я залишаю на совісті анонімних інсайдерів", - заявив у Сухумі російський дипломат.