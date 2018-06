Новими володарями “платинових дисків" стали Adele, Pink Martini та Scooter

Асоціація музичних компаній Європи IMPALA оголосила чергових переможців серед музичних виконавців за кількістю проданих компакт-дисків.

Про це йдеться у повідомленні асоціації, текст якого має УНІАН.

Згідно з повідомленням, загалом премії отримали 59 артистів, з них троє – платинові альбоми, четверо – діамантові, 18 – золоті та 38 – срібні.

“Платиновими” були визнані диски: Adele “19”, Pink Martini “Sympathique” і диск Scooter “Jumping All Over the World”.

Платинові диски вручаються артистам, продаж дисків яких перевищив 500 тис. екземплярів в Європі, діамантові – 250 тис., золоті – 100 тис., срібні – 30 тис. екземплярів. Найбільшу кількість винагород – 23 – заробили музиканти з Великої Британії.

*** IMPALA була створена у 2000 році для допомоги незалежним музичним компаніям представляти їхні інтереси і сприяти розвиткові конкуренції на музичному ринку. Асоціація об’єднує 4 тис. музичних компаній Європи і світу.