Новими володарями “платинових дисків" стали Adele, Pink Martini та Scooter
Загалом вручені 59 нагород
Асоціація музичних компаній Європи IMPALA оголосила чергових переможців серед музичних виконавців за кількістю проданих компакт-дисків.
Про це йдеться у повідомленні асоціації, текст якого має УНІАН.
Згідно з повідомленням, загалом премії отримали 59 артистів, з них троє – платинові альбоми, четверо – діамантові, 18 – золоті та 38 – срібні.
“Платиновими” були визнані диски: Adele “19”, Pink Martini “Sympathique” і диск Scooter “Jumping All Over the World”.
Платинові диски вручаються артистам, продаж дисків яких перевищив 500 тис. екземплярів в Європі, діамантові – 250 тис., золоті – 100 тис., срібні – 30 тис. екземплярів. Найбільшу кількість винагород – 23 – заробили музиканти з Великої Британії.
*** IMPALA була створена у 2000 році для допомоги незалежним музичним компаніям представляти їхні інтереси і сприяти розвиткові конкуренції на музичному ринку. Асоціація об’єднує 4 тис. музичних компаній Європи і світу.