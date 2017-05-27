У Тбілісі обговорять поглиблення співпраці України та Грузії із НАТО

Поглиблення взаємодії між Україною та Грузією щодо реалізації спільних стратегічних цілей у рамках співпраці з НАТО обговорять учасники Міжнародної Конференції «Україна – Грузія – НАТО: актуальні питання поглиблення співпраці». Конференція відбувається в рамках реалізації партійного проекту «БПП Солідарність» «Україна – Солідарність – НАТО».

Конференція відбудеться 27 травня 2017 року у м.Тбілісі (Грузія).

У конференції візьмуть участь Ірина ГЕРАЩЕНКО, перший заступник Голови Верховної Ради України; Ірина ФРІЗ – народний депутат України, голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, Оксана ЮРИНЕЦЬ – народний депутат України, Ігор МИСИК - Секретар Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО, Секретаріат Комітету з питань європейської інтеграції, Анатолій ПЕТРЕНКО – директор Департаменту воєнної політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міністерства оборони України, Тамар ЧУГОШВІЛІ – перший заступник Голови Парламенту Грузії, Сергі КАПАНАДЗЕ – заступник Голови Парламенту Грузії, Давіт СІКХУРАЛІДЗЕ – колишній Міністр оборони Грузії, Георгі МУЧАІДЗЕ – виконавчий директор Атлантичної Ради Грузії, Бату КУТЕЛІА – директор Атлантичної Ради Грузії, Георгі ВАШАДЗЕ – колишній заступник Міністра юстиції Грузії та міжнародні експерти у секторі безпеки та оборони.

Адреса та час проведення: Грузія, м. Тбілісі, Rooms Hotel Tbilisi, 14, Kostava Str., 0108 початок о 14:00.

Захід буде транслюватися на офіційній сторінці проекту "Україна-Солідарність-НАТО" у Faceebook.

Контактна інформація: ukraine.solidarnist.nato@gmail.com