Чиновникам заборонили говорити канцелярською мовою

Британська асоціація місцевих урядів (LGA) поширила по установах Англії і Уельсу список із ста слів і виразів, які чиновникам забороняється використовувати в спілкуванні з відвідувачами, пише Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph.

До цього списку ввійшло слово "interface" в значенні "взаємодіяти", яке попросили замінити на "talking to each other" (спілкуватися, розмовляти). Замість "income streams" в значенні "потоки доходів" чиновники повинні говорити просто "money" (гроші), а "top-down" в значенні "ієрархічно організований" замінити на "ignores people" (нехтує людьми).

Голова Асоціації платників податків Метью Еліот (Matthew Elliott) зазначив, що часто чиновники використовують дуже довгі і складні слова, щоб створити видимість якісного виконання своїх обов`язків.

Представники руху "За зрозумілу англійську" (The Plain English Campaign) заявили, що заборона на складні слова не містить натяку на неосвіченість людей. З погляду активістів кампанії, ці слова звучать пихато і малозрозуміло в тому контексті, в якому їх вживають чиновники.