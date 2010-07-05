Такої дірки в бюджеті ще не було в історії країни

Напевно, багато хто ще пам`ятає, як протягом всього 2009 року і на початку нинішнього (до виборів) представники Партії регіонів і, зокрема, їх «тіньовий уряд» переконували співвітчизників, що мають нібито дуже розумну антикризову програму, і щойно дістануться влади, одразу ж приведуть її в дію, і тоді кризу буде швидко подолано. Про це часто, з поважним виразом на обличчі, розповідали і сам Янукович, і Азаров, і Акімова, і Єфремов, і багато інших нині високих керівників. Сьогодні вже саме час поцікавитися у зазначених добродіїв: а де ж обіцяне?..

Кожен може сьогодні побачити на власні очі – ніяких реальних економічних реформ не тільки досі не запущено, але немає навіть і натяків в цьому аспекті на віддалену перспективу. Залишалася слабка надія на хвалений авансом командою Януковича Податковий кодекс – як на єдиний з підготовлених новою владою документів, який з натяжкою можна було зарахувати до реформаторських у сфері економіки. Проте тепер стало зрозуміло, що квапливо проголосований у першому читанні проект цього документа зроблений украй непрофесійно і становить велику небезпеку для бізнесу.

Опозиція і незалежні експерти почали критикувати проект Податкового кодексу з перших днів після його оприлюднення, а наприкінці минулого тижня були озвучені конкретні претензії до нього ще й Банкової – їх величезна кількість. Причому, йдеться не про якісь дрібні прискіпування до неправильно розставлених ком. На 17 сторінках тексту міститься безліч рекомендацій до статей, розділів і навіть цілих блоків кодексу з формулюваннями «вилучити», «повністю відмінити», «скоротити», «повністю виключити» і т.п. «Проект складається з штучно об`єднаних, без належного опрацьовування, законодавчих актів. Проект Податкового кодексу України вимагає не тільки істотного техніко-юридичного опрацьовування, а й ухвалення політичного рішення щодо можливості його підтримки в другому читанні і подальшого підписання президентом країни», - такі невтішні висновки зробили в адміністрації президента про якість документа під авторством Азарова і Тігіпка.

Варто зазначити, що з огляду на появу таких різких вердиктів з Банкової теж виникають здивовані питання. По-перше, де ж була президентська адміністрація раніше? Їй що, хтось не давав брати участь в розробці Податкового кодексу чи її рекомендації в уряді зухвало ігнорували? По-друге, а як там щодо «згуртованої команди» і «дієвої вертикалі»?..

Хоч би як там було, але на сьогодні вже всім очевидно, що «реформаторський» Податковий кодекс насправді виявився навіть гірший, ніж пустушка. І що з ним буде далі – нікому не відомо!

Утім, податківці під новим керівництвом не стали чекати посилення своїх повноважень, передбаченого нормами згаданого проекту, а, не загаявшись, розпочали реальне «закручування гайок» щодо бізнесу. Як уже стало відомо громадськості, керівництво Державної податкової адміністрації видало неофіційне розпорядження встановити максимально можливе податкове навантаження на всі підприємства.

Зокрема, перевиконання плану зборів податків у червні, про який повідомив днями голова ДПАУ Олександр Папаїка, пояснюється, як стверджує "Дзеркало тижня", неофіційним розпорядженням керівництва податкової встановлювати обов`язковість прив`язки збору податків з усіх підприємств для податкових адміністрацій на всіх рівнях і для всіх видів бізнесу до галузевого коефіцієнта, тобто до максимальних показників навантаження на найбільших платників податків галузі. Йдеться, по суті, про податок з обігу, якого в Україні, як відомо, офіційно не існує.

У цьому плані треба сказати, що практика використання галузевого коефіцієнта як орієнтира існувала в ДПАУ і раніше, але шоком для підприємців нині стали масштаби цього явища. Раніше податківці «наїжджали» за низький показник податкового навантаження тільки на великі корпорації, а тепер високий коефіцієнт податкового навантаження з обігу став реальністю також для середнього і малого бізнесу. Такі жорсткі заходи, в принципі, можуть посприяти зростанню надходжень податків у скарбницю в короткостроковій перспективі, але потім багато підприємців припинять свою діяльність взагалі, а значна частина бізнесу піде в тінь.

Проте навіть на початковому етапі посиленого тиску на бізнес нова влада практично не досягла поліпшення ситуації. Зокрема, в червні податківцям вдалося перевиконати план лише на 0,5 млрд. грн. (при цьому порівняно з червнем 2009 року підприємствам недоплатили близько 2 млрд. грн. відшкодування ПДВ), митники ж недобрали дуже багато - близько 3,2 млрд. грн.

А недавно сталі відомі бюджетні показники за травень, які, висловлюючись м`яко, дуже сильно засмучують. Міністерство фінансів повідомило, що дефіцит держбюджету України в травні склав 11,431 млрд. грн. (!) – такого величезного місячного дефіциту ще не було в історії країни! При цьому доходи держбюджету в травні склали 19,515 млрд. грн., що на 13,7% менше, ніж у квітні. Поки що уряд Азарова долає ситуацію лише за рахунок нарощування нечуваними темпами внутрішніх і зовнішніх боргів.

Ще одним своїм економічним досягненням команда Януковича називає деклароване Держкомстатом з початку року зростання промислового виробництва і ВВП. Проте з цим твердженням в частині імені «винуватця» не можна погодитися.

Так, справді, промисловість показала в першому кварталі збільшення на 10,8% до відповідного періоду минулого року, а ВВП зріс на 4,9%. Проте заслуга в цьому ніяк не нового уряду, а попереднього – оскільки Азаров очолив Кабмін тільки в березні. Починаючи ж з квітня хвалитися новому уряду показниками, зокрема, в промисловості (щодо ВВП помісячної статистики немає) не випадає. У квітні до березня промислове виробництво в цілому скоротилося на 1,8%, а в травні воно впало до квітня на 2,4%.

Зокрема, в травні по відношенню до попереднього місяця відбулося зниження: з виробництва коксу і продуктів нафтопереробки – на 24,6%; з обробки деревини і виготовлення виробів з деревини – на 10,1%; у хімічній і нафтохімічній промисловості – на 5,0%; легкій промисловості – на 3,9%; целюлозно-паперовому виробництві – на 1,0%; металургійному виробництві – на 1,9%; машинобудуванні – на 2,7%. Причому, ймовірно в червні мало місце скорочення промислового виробництва до попереднього місяця вже третій місяць поспіль (цих даних поки немає). Більш того, якщо не в червні, то в подальші місяці цілком можливо падіння в промисловості навіть до відповідних місяців минулого року. Показники ВВП поведуться відповідним чином.

Невдачі нової влади в економіці взагалі і з реформами зокрема бачать не тільки вітчизняні, а й іноземні експерти. Знаковими в цьому плані стали озвучені минулої суботи представниками Міжнародного валютного фонду умови надання фінансової допомоги Україні. Вони, з одного боку, хоч і оголосили про досягнення на рівні експертів домовленості про виділення Україні позики на суму 14,9 млрд. дол., але, з іншого боку, підкреслили, що ця домовленість ще підлягає схваленню з боку менеджменту МВФ і Ради директорів МВФ. «Очікується, що Рада директорів МВФ розгляне це питання наприкінці липня, після того, як будуть прийняті законодавчі зміни, що стосуються бюджету і фінансового сектора», - пояснив керівник Місії МВФ по Україні Танос Арванітіс.

Тобто, якщо називати речі своїми іменами, ніякого рішення насправді ще не ухвалено, і це питання розглядатиметься в МВФ не раніше кінця місяця – за наслідками діяльності української влади. Крім того, керівництво МВФ дає цією заявою чітко зрозуміти, що воно не вірить обіцянкам команди Януковіча-Азарова, наполягаючи на тому, що «спочатку стільці, а потім гроші».

Михайло Маркелов