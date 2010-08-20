Історичне минуле - головний привід для гордості росіян (опитування)

Історичне минуле для 47% росіян, як і раніше, є головним приводом для гордості за країну. Такі дані наводяться в дослідженні Всеросійського центру вивчення громадської думки (“ВЦИОМ”). Близько 32% респондентів пишаються Росією як місцем, де народилися і виросли, 30% - як територією, на якій живуть.

Дещо рідше предметом гордості виявляються великі люди (22%), рідна природа (21%), держава (19%), література і мистецтво (17%), військова міць (16%), душевні якості народу (15%). 13% опитаних пишаються російською мовою, 12% - піснями, святами і звичаями, 11% - спортивними досягненнями, 10% - пам`яттю предків, по 9% - релігією і державною символікою. У меншості - ті, у кого предметом гордості є працьовитість і хазяйновитість народу (6%).

Опитування також засвідчило, що порівняно з 2009 р. росіяни менше пишаються країною у зв`язку з її територією (зниження з 37% до 30%), великими людьми (з 27% до 22%), душевними якостями народу (з 21% до 15%), піснями, святами і звичаями (з 17% до 12%), спортивними перемогами (з 16% до 11%), пам`яттю предків (з 14% до 10%), релігією (з 12% до 9%), працьовитістю народу (з 11% до 6%).

Чим вищий рівень освіти росіян, тим частіше вони пишаються своєю країною у зв`язку з її історичним минулим (42% малоосвічених проти 50% високоосвічених), великими людьми своєї національності (17% проти 30% відповідно), літературою і мистецтвом (4% проти 20%), душевними якостями народу (12% проти 19%). Малоосвічені співгромадяни, натомість, більш схильні пишатися піснями, святами і звичаями (16% проти 11%).

Ініціативне всеросійське опитування “ВЦИОМ” проведене 5-6 червня 2010 р. Опитані 1,6 тис. осіб у 140 населених пунктах в 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.