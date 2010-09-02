Луценко намагається не віддати машину ДАІшникам

У Києві працівники Державтоінспекції затримали автомобіль колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ, сьогодні приблизно о 17.30 на бульварі Лесі Українки в м. Києві (навпроти військового ліцею імені Богуна) працівники міліції зупинили автомобіль. “Водій не надав необхідних документів на автомобіль, які б підтверджували законність керування транспортним засобом. Зокрема, термін дії довіреності на управління автомобілем, яку надав водій, закінчився ще 30 березня 2010 року. До того ж, і саме оформлення цього документа викликало сумніви щодо його справжності загалом”, - говориться в повідомленні.

Також зазначається, що, “як правило, в таких випадках автомобіль направляється на штрафний майданчик для з‘ясування всіх обставин”.

У повідомленні уточнюється, що “в автомобілі перебувало дві особи. Один з них представився працівникам ДАІ як водій, інший – як охоронець екс-міністра внутрішніх справ ЛУЦЕНКА”. Вони, йдеться далі в повідомленні, “викликали на підмогу для подальшого спілкування з працівниками міліції екс-очільника МВС. Приблизно за чверть години на місце прибув громадянин ЛУЦЕНКО. Він заявив, що не допустить транспортування автомобіля на штрафмайданчик, а в разі спроби це зробити – «ляже під колеса» авто, тобто перешкоджатиме законним діям працівників міліції”.

На даний час з‘ясування всіх обставин даної події триває.

Водночас, як стало відомо УНІАН з джерела в Міністерстві внутрішніх справ, автомобіль було зупинено через те, що начебто водій під час маневрування не ввімкнув знак “поворот”.