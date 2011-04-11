В УНІАН обговорили, як зробити своє ім'я брендом

В УНІАН в рамках проекту “Лабораторія “Зроби себе сам” пройшло засідання дискусійного клубу «Міцний Горішок» на тему: «Особистість бренду. Як зробити своє ім’я брендом”.

Експерти, автор серії книг «Стратегії геніїв» Валентин БАДРАК, мандрівник та письменник Максим КІДРУК, автор книги «Люди-бренди» Олена РОГ, політичний радник Олена СИБІРЯКОВА та учасники розійшлися в розумінні, що таке бренд.

В.БАДРАК називає брендом ту людину, яка створила унікальний продукт. «Бренд – це не те, що ми знаємо, а те, що любимо», - вважає О.СИБІРЯКОВА. А на переконання О.РОГ, «бренд – це клеймо. Чапаєв не хотів стати людиною-анекдотом, Келлі – сушкою, а Паркер – кульковою ручкою».

У ході дискусії її учасники довели, що копії брендів не працюють. Хоча, на думку учасника Костянтина КОПТЕЛОВА, Юлія ТИМОШЕНКО – це копія Жанни д’Арк, а деякі українські бізнес-тренери – це копії американських бізнес-тренерів. О.СИБІРЯКОВА висловила переконання, що сьогодні депутат від БЮТ Наталія КОРОЛЕВСЬКА прагне зайняти нішу Ю.ТИМОШЕНКО. Але, на думку експерта, це зараз неможливо, тому що копії в Україні не сприймаються як бренди.

За словами В.БАДРАКА, є два види брендів: бренд-фантом, нав’язаний суспільством, як, наприклад, Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ чи Вєрка СЕРДЮЧКА; а також бренд, що має високий рівень духовності і високий рівень особистісного розвитку. За його словами, такий бренд закарбовується у пам’яті людей на багато поколінь.

О.РОГ і В.БАДРАК також звернули увагу на те, що дуже важливо обрати цільову аудиторію бренду, наприклад, орієнтуватися на богему - як Фаберже, чи на маси - як Макдональдс. А О.СИБІРЯКОВА запевняє, що бренд неможливий, якщо не визначені цінності, які він сповідує: культурні, сімейні тощо.

Під час дискусії обговорювалось також питання стереотипів, менталітету, Інтернету. О.СИБІРЯКОВА переконана, що сьогодні у людей зростає потреба до сьогоднішнього та минулого, вони активно спілкуються у соціальних мережах. Тому вплив Інтернету, на її думку, з кожним днем зростає.

Експерти вважають, що бренд не зможе залишитись брендом, якщо не працюватиме, не креативитиме, не бачитиме соціальні процеси, не йтиме на ризик та не розвиватиме себе як особистість.

Модератор зустрічі – бізнес-тренер, засновник і власник Студії управління часом BogushTime Людмила БОГУШ завершила засідання висновком: "Особистість бренду - це поєднання божевільної працьовитості, здатності до ризику, мізків, легкості у висловлюваннях та ексклюзивного використання стереотипів".

Довідка УНІАН. Лабораторія «Зроби себе сам» почала працювати в УНІАН у вихідні дні і вечорами в будні з 1 березня цього року. Ініціатори проекту, спрямованого на саморозвиток особистості - агентство УНІАН, Інститут обдарованої дитини і Майстерня конструювання особи В.БАДРАКА. Про те, які можливості відкриє проект перед зацікавленими людьми, йшлося в матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу і неділю». У рамках проекту заняття Лабораторії вже провели В.БАДРАК, доктор економічних наук, автор школи синергічного ефекту «2+2=5» Анатолій ДМИТРЕНКО, відомий тренер Іцхак ПІНТОСЕВИЧ (кращий бізнес-тренер України 2007 року за оцінками Української академії тренінгу, володар 2-го місця в рейтингу Міжнародної асоціації професіоналів розвитку особистості 2009 року); майстер-клас «Скільки ти коштуєш? - Влада грошей з Людмилою Богуш», який провела найпопулярніший в Україні фахівець із управління часом Л.БОГУШ.