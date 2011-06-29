Депутати хочуть в 20 разів підняти штраф за незаконне встановлення кіосків

У Верховній Раді України зареєстровано законопроектнародного депутата України Володимира ЯВОРІВСЬКОГО (БЮТ-«Батьківщина»), який пропонує в 20 разів – до 17 тис. грн. – збільшити штраф за незаконне встановлення кіосків.

Коментуючи цей законопроект, головний координатор громадянської кампанії «Форум порятунку Києва», один з ініціаторів створення політичної партії «Форум» Віталій ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ повідомив УНІАН, що на сьогоднішній день штрафи за незаконне розміщення малих архітектурних форм просто сміховинні. Штраф становить лише 850 грн., при цьому не передбачена конфіскація кіоска, вилучення виручки і товару.

Законопроектом № 8707 пропонується ввести такі новели: за одноразове порушення мінімальний штраф становитиме 17 тис. грн., але суддя може підвищити розмір штрафу і до 34 тис. грн. плюс конфіскація кіоску, товару і виручки. За повторне порушення передбачена санкція від 34 до 68 тис. грн., а за систематичне порушення – від 68 до 136 тис. грн. з конфіскацією. Міліція зобов’язана буде відреагувати і скласти протокол при виявленні незаконного кіоску. Справи про такі адміністративні правопорушення мають розглядати суди.

На переконання В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, щоб зупинити кіоскову вакханалію, потрібно вживати будь-які законодавчі та адміністративні заходи.

«На наш погляд, кіоски стоять на другому місці за ступенем шкоди для городян після незаконних забудов, – сказав В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ. – Тільки в Києві комерсанти нагромадили понад 20 тис. кіосків. Власники МАФів без будь-яких дозволів ставлять свої конструкції, де їм заманеться, незаконно приєднуються до електромереж, водопроводів». При цьому, за словами громадського діяча, інспектор з благоустрою максимум, що може зробити, – видати припис про усунення порушень, але такі документи зазвичай комерсантами-порушниками ігноруються.

На думку В.ЧЕРНЯХОВСЬКОГО, «збиток від кіосків – набагато більший штрафу. Вони створюють гори сміття, крадуть електроенергію, воду. Крім того, в ларьках продають, в основному, алкоголь і сигарети, що згубно для здоров’я населення. І ларькові товари – неякісні та брудні. Подумайте самі, які можуть там продаватися продукти в літню спеку? Як при температурі більше 35 градусів може зберегтися будь-який товар?».

Говорячи про високі штрафи, які пропонується ввести за незаконну установку кіосків, В.ЧЕРНЯХОВСЬКИЙ висловив впевненість: «Хоча б один такий фінансовий удар багатьох зупинить. Хоча кіосочники заробляють величезні гроші. Господар незаконного ларька отримує від суборендаря за місяць 1 тис. доларів. Є такі комерсанти, які володіють сотнями і тисячами ларьків в Києві. Вони можуть одержувати понад 1 мільйона доларів на місяць просто за здачу в оренду своїх кіосків».

Довідка УНІАН. Проект Закону України № 8707 «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за самовільне розміщення малих архітектурних форм)» народний депутат України В.ЯВОРІВСЬКИЙ зареєстрував у Верховній Раді 20 червня 2011 року.

Законопроект передано на розгляд Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 152-1 «Самовільне розміщення малих архітектурних форм».

Також зазначено, що санкції за самовільне розміщення застосовуються до таких малих архітектурних форм: павільйони, кіоски, палатки, ятки, лотки, літні майданчики, павільйони зупинок громадського транспорту з вбудованими приміщеннями торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення.

Дія статті 152-1 не поширюється на палатки, які встановлені з метою проведення політичної, громадської або передвиборчої діяльності (в тому числі агітаційної та пропагандистської роботи).