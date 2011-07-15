Еколог: рибалки пристрелюють дельфінів з рушниць

У загибелі дельфінів на Кінбурнській косі в Миколаївській області винні рибалки.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловив директор Південної філії Інституту екології Національного екологічного центру України Олег ДЕРКАЧ.

За його словами, на Кінбурнській косі рибальські сітки розставлені «на кожному кроці». Дельфіни, потрапляючи в них і залишаючись без повітря навіть 15-20 хвилин, задихаються і гинуть. Тварин, яким вдається спливти, рибалки добивають з рушниць, стверджує еколог.

«Дельфіни їм заважають. Є ще одне припущення, що таким чином «розважаються» високопоставлені особи, які приїжджають сюди на відпочинок. Вони мають рушниці, катери, це все непересічні відпочиваючі. Влада ж ніяк не контролює ситуацію, закриває очі на ці злочини», - заявив О.ДЕРКАЧ.

Він зазначив, що останнім часом чисельність дельфінів у цих місцях різко скоротилася: нещодавно їх налічувалося до 3 млн. особин, зараз же, за оцінками фахівців, їх не більше 100 тис.

О.ДЕРКАЧ повідомив, що три види дельфінів, що мешкають біля коси дельфінів, - афаліни, азовки або морські свині і білобочки - занесені до Червоної книги, перебувають під охороною. Затверджена державна програма обліку чисельності цих тварин, однак, незважаючи на це, дельфінів стає все менше, зазначив еколог.

За його словами, браконьєрському знищенню тварин сприяє позиція влади. О.ДАРКАЧ стверджує, що влада необґрунтовано затягує зі створенням дирекції національного парку «Білобережжя Святослава», в акваторії якого сталася масова загибель дельфінів. Після прийняття рішення про створення парку документи були оформлені із запізненням - до кінця 2009 року, разом з тим, адміністрація парку не функціонує й досі.

Відсутність адміністрації у парку призводить до непоправних втрат природних ресурсів, наголосив О.ДЕРКАЧ. Так, за його словами, минулого року були розстріляні 28 качок-гаг, які теж є «червонокнижними», розпродаються землі на Кінбурнській косі, зафіксовані випадки незаконного вилову осетрових риб і креветок, а тепер ще й дельфіни загинули.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня на узбережжі Кінбурнської коси, в акваторії національного парку «Білобережжя Святослава», відпочивальники виявили 8 загиблих дельфінів. На тілі одного з них були помітні сліди від дробу. На думку фахівців, такого масового випадку одночасної загибелі дельфінів у цих місцях ніколи раніше не було.

Міністр екології і природних ресурсів України Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ своїм дорученням створив комісію зі з`ясування причин загибелі дельфінів в акваторії Чорного моря в районі Кінбурнської коси.

Сьогодні заступник голови комісії, заступник начальника Державної екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря Олексій КУЗЬМЕНКО повідомив УНІАН, що дельфіни, знайдені мертвими на узбережжі Кінбурнської коси, загинули не від вогнепальних поранень.

За його словами, члени комісії знайшли і обстежили останки 5 загиблих дельфінів і 1 афаліни. У результаті обстеження в тілі одного з дельфінів були виявлені 5 дробин, які передали в Очаківський райвідділ міліції для експертизи.

«Місце знаходження дробин - нижня щелепа дельфіна - вказує на те, що стріляли вже в мертвого дельфіна», - зазначив А.КУЗЬМЕНКО.

За його словами, трупи дельфінів, що залишилися, не мають видимих ушкоджень, що дозволяє припустити, що загинули вони не від пострілів. Визначити ж точну причину загибелі тварин у даний час неможливо, оскільки трупи сильно розклалися.