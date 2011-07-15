Вибухнув автомобіль з газовими балонами
23:25, 15 липня 2011Разное
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Водій в опіковому центрі Харкова
Сьогодні близько 3:00 в селищі Васищєво Харківського району під час руху загорівся та вибухнув автомобіль ВАЗ-2107, який перевозив балони зі скрапленим газом.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, пожежа була ліквідована трьома підрозділами рятувальників о 03:45.
Внаслідок пожежі водій легковика отримав опіки 80% тіла, і наразі знаходиться в опіковому центрі Харкова. Причини загоряння з’ясовують правоохоронні органи.
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