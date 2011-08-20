Чемпіонат світу з намивки золота сьогодні проходить у Чехії

Золотошукачі з усього світу візьмуть участь у черговому чемпіонаті світу з намивки золото, який відбудеться 20 серпня 2011 року в містечку Злати Гори в Єсеницькому районі Чехії, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на портал ilovecz.ru.

Змагання, де беруть участь команди з трьох осіб пройдуть у трьох категоріях: чоловіки, жінки і діти.

Кожен учасник повинен за 20 хвилин знайти золото у відрі з піском, причому всі частинки золота в піску, наперед перелічені.

Охочі зможуть оглянути експозицію в музеї гірничої справи, який висвітлює життя на чеських золотих копальнях, в т.ч. діючі моделі плавильних печей і новий зруб, де демонструються технології виготовлення золота.

Злати Гори (Zlate Hory) - батьківщина матері композитора Франца Шуберта, місце, де розташовані історичні золоті копальні. Тому основний туристичний маршрут по цих місцях пов`язаний з видобутком золота.