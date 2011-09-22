У Тернополі водій на смерть збив 79-річного чоловіка і втік з місця пригоди.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, дорожньо-транспортна пригода сталася учора о 21.30 на вул. Микулинецькій.

Працівники швидкої допомоги, які прибули на місце аварії, встановили, що потерпілий від отриманих ушкоджень помер невдовзі після наїзду автомобіля.

Правоохоронці розшукують водія, який скоїв ДТП.