У ДТП загинула суддя Апеляційного суду

Вчора увечері в ДТП загинула суддя Апеляційного суду Івано-Франківської області.

Як повідомив УНІАН старший інспектор з особливих доручень Управління ДАІ в Івано-Франківській області Костянтин КУЛАК, дорожньо-транспортна пригода сталася на трасі Івано-Франківськ – Калуш.

За даними К.КУЛАКА, аварія трапилася через перевищення швидкості водієм автомобіля, який виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем судді. Винуватець трагедії у тяжкому стані перебуває в лікарні.

К.КУЛАК повідомив, що за фактом ДТП порушено кримінальну справу.