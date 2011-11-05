У Києві демонтували фонтани

В Києві у зв’язку з підготовкою до зими демонтовано центральні фонтани.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Фонтани припинили свою роботу до 1 травня.

Представники ВАТ «АК «Київводоканал» вже завершили демонтаж 10 водограїв на Майдані Незалежності. Упродовж наступного тижня резервуари фонтанів почистять і помиють, убезпечать їх ринги від потрапляння бруду та пошкодження.

Крім того, на збереження відправлено обладнання 10 фонтанів і Русанівської протоки.

Одночасно триває реконструкція фонтанів на вулиці Хрещатик, 23, та на Червоноармійській, 119. Їхній запуск планується найближчим часом.

Довідка УНІАН. «Київводоканал» обслуговує 22 фонтани, які функціонують близько шести місяців протягом року – з травня до листопада.