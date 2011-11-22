У зіткненні автомобіля з підводою постраждали 5 осіб

На Тернопільщині внаслідок зіткнення автомобіля з підводою постраждали 5 осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного Управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, дорожньо-транспортна пригода сталася учора близько 20-ї год. на автодорозі між селами Заболотівка та Капустинці Чортківського району.

43-річний водій автомобіля «Ауді-А6», не впоравшись із керуванням, зіткнувся з підводою. Травми отримали 5 осіб, в тому числі двоє дітей, які їхали на підводі. Зокрема, у 2-річної дитини лікарі констатували струс головного мозку, у 6-річної – забій обох колін, у 21-річного пасажира підводи – струс головного мозку та перелом лівої гомілки. Найбільше ж постраждав 61-річний керманич підводи – у нього зафіксовано відкриту черепно-мозкову травму та рвані рани обличчя, а у ще одного пасажира – закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Усіх постраждалих доставлено в Чортківську центральну районну лікарню.