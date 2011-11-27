Філіп Кіркоров вперше став батьком

У нього народилася донька

ВідомийспівакФіліпКіркороввперше ставбатьком- у ньогонародиласядонька, повідомивведучий програми"Що?Де?Коли?"БорисКрюк вефіріПершогоросійськоготелеканалу.



За йогословами, донькау Кіркорованародиласяприблизноо20.00 (мск) всуботу.Про те, хтомати дитини,ведучий неповідомив.



У прямомуефірітелепрограмиКіркоров виконавпісню іподякуваввсім присутнім запривітання,пишеРІА "Новости".

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