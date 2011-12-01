Євросоюз знову простягає руку українській владі. Мабуть, останній раз

Сьогоднішнє рішення Європарламенту- це ще один і, мабуть, останній раз, коли теперішній українській владі Євросоюз простягає руку.

Якщо не піти назустріч, шанс для цієї влади буде втрачено. Наступний, безумовно, з`явиться, але вже для інших керівників.

Бо теперішні остаточно дискредитують себе не тільки в очах ЄС. Вони остаточно дискредитують себе в очах власного українського народу. А народ їм цього точно не пробачить.

Можна не сумніватися, що європейські двері закриються не перед пересічними українцями. Їх назавжди закриють перед носом наших сьогоднішніх можновладців.

Можливість саме такого розвитку подій є надзвичайно високою. На їхньому місці я б подумав би і про власну, особисту перспективу.

Політика відсунення європерспективи для України є програшною. Це - шлях в нікуди.

Тому 19 грудня керівництво України та ЄС мають парафувати Угоду про асоціацію або письмово зафіксувати факт завершення переговорів з дорученням делегаціям провести всі технічні процедури протягом 1 - 2 місяців. Наступним кроком має бути підготовка Угоди до підписання до середини 2012 року, як це і пропонують євродепутати.

Якщо на цю роботу не спроможеться теперішня влада, її зробить народ вже з іншою. І доволі скоро. Навіть не чекаючи виборів.

Володимир Огризко