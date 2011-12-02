У ДАІ з'явилися спецагенти: працюють під виглядом пасажирів

Уже два тижні в маршрутках Маріуполя під виглядом звичайних пасажирів працюють екс-інспектори ДАІ, які фіксують порушення водіїв, на основі чого складаються адмінпротоколи.

"З урахуванням скорочень (у Маріуполі лави автоінспекції залишили 50 осіб), ми запропонували екс-працівникам ДАІ, ветеранам, створити добровільні дружини", - розповів мер Маріуполя Юрій Хотлубей газеті "Сегодня". - Вони стежать, аби водії не курили, не розмовляли по мобільному і не йшли на обгін".

За словами мера, складено вже 8 протоколів. За цими матеріалами карають водіїв та попереджають власників маршруток.

"Ми попередили підприємців, що при повторному порушенні міськрада позбавлятиме ліцензії. Поки ж застосовуються штрафні санкції від 400 до 1 тис. 700 гривень", - зауважив Хотлубей.

Зараз на маршрутах Маріуполя погодилися попрацювати шість колишніх співробітників ДАІ.

У мерії ж обіцяють розширювати штат дружинників. Поки що вони працюють на громадських засадах, але депутати обговорять, як можна матеріально зацікавити громадських спостерігачів.

"Ми спробуємо створити велику дружину. Подумаємо разом з депутатами, як простимулювати цих людей - або невеликою винагородою, або якоюсь іншою допомогою. Найголовніше, що вони - фахівці, а не прості пасажири. Вони можуть протокольно, за всіма правилами, зафіксувати порушення", - повідомив мер Маріуполя.