Бізнесмени говорять про «дніпропетровське економічне чудо»

Аналізуючи статистичні показники щодо темпів залучення інвестицій і прибутковості підприємств різних областей України за підсумками року, все більше експертів звертають увагу на «дніпропетровське економічне чудо».

Про це УНІАН повідомили в Інституті Горшеніна, відзначивши, що бізнес у Дніпропетровській області, всупереч кризі, не тільки нарощує обороти, активно залучає інвестиції, а й виходить з тіні. Побічно про це свідчить той факт, що за останній рік різко зросла кількість бізнесменів, які стали звертатися до консультантів з приводу виведення зарплати своїх співробітників з тіні у білу, а також з питань загального супроводу свого бізнесу. Наприклад, нещодавно в Дніпропетровську відкрила свій офіс найбільша світова аудиторська компанія PricewaterhouseCoopers.

Інститут Горшеніна провів серед дніпропетровських бізнесменів експертне опитування про те, як і за рахунок чого їм вдається процвітати у такий непростий для економіки України час.

З погляду генерального директора «ДТЕК Павлоградвугілля» Артура МАРТОВИЦЬКОГО, цього вдалося досягти, головним чином, за рахунок відвертості, правильної позиції Дніпропетровської обласної державної адміністрації. «А також - ефективної взаємодії на Дніпропетровщині бізнесу, органів державної влади, місцевих рад і громад. Лише за таких умов можливе надходження інвестицій і розвиток здорового бізнес-середовища», - сказав А.МАРТОВИЦЬКИЙ. Також він відзначив, що сьогодні Дніпропетровська область обіймає лідируючі позиції за інвестиційною привабливістю.

На думку генерального директора ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод» Леоніда ШИМАНА, розвиток бізнесу в області відбувається завдяки правильній стратегії місцевих властей з посилення інвестиційної привабливості Дніпропетровської області. «Це не просто їх плюс, це знак оклику в оцінці їх роботи! Вони задали темп і напрям для всього бізнесу в області. Мені б хотілося, щоб кожний бізнесмен вибудовував свої пріоритети таким самим чином, щоб інвестиційні програми превалювали. Це дасть позитивні результати не тільки Дніпропетровській області, а й кожному приватному підприємству і людям, які на них працюють», - вважає Л.ШИМАН. Також бізнесмен повідомив, що у даний час підприємство активно використовує і залучає інвестиції до енергоефективних технологій. «Сьогодні ми платимо за енергоресурси 2 копійки, раніше платили 32 копійки. Гроші, які економляться на нашому підприємстві за рахунок енергозберігаючих технологій, забезпечують додатковий прибуток. Ми висунули перед собою мету, яка дозволила нам піти від використовування газу як такого. Раніше газ у нашій собівартості становив 34 копійки в одній гривні. Також ми виробляємо до 30% власної електроенергії. І при цьому змогли перейти на альтернативні джерела електроенергії. Сьогодні ми використовуємо теплові насоси, які споживають в п`ять разів менше електроенергії. Також ми маємо сонячні батареї, які виробляють електроенергію», - сказав Л.ШИМАН. За його словами, «наше підприємство за останні півтора роки вклало в проекти близько 700 млн. грн. Ми плануємо стати лідером у наших галузях і обійняти позиції з першого по третє місця».

Заступник голови правління банку «Кредит Дніпро» Віталій ПАЛЮРА відзначив, що саме розташування Дніпропетровської області у самому центрі України, на перетині ключових транспортних магістралей - що важливо з погляду зручної логістики - робить її надзвичайно привабливою для ведення бізнесу. «Дніпропетровський регіон обіймає одне з перших місць в Україні за показником ВВП. За чисельністю населення Дніпропетровщина входить до трійки провідних регіонів країни. Я б виділив три ключові для нашого регіону галузі: це металургія, яка серйозно розвинена в області; хімічна індустрія; сільське господарство, яке успішно розвивається багато в чому завдяки сприятливим кліматичним умовам. Ці сфери є привабливими для вкладання коштів і водночас їм необхідне надходження інвестицій для розвитку. Наприклад, металургія потребує нових технологій, які дозволять зменшити її ресурсо- і енерговитратність, що негативно позначається на собівартості через високу ціну на енергоносії», - сказав він.

При цьому експерт відзначив, що за нинішніх умов дніпропетровським металургам стає важко конкурувати з іншими виробниками, проте «галузі є куди розвиватися, і в цьому плані існує позитивний приклад компанії «Інтерпайп», яка будує сучасний електросталеплавильний комплекс «Дніпросталь». В цілому ж, на думку банкіра, ситуація в області сприяє надходженню інвестицій. «За підсумками минулого року Дніпропетровщина продемонструвала найкращу динаміку серед регіонів країни за цим показником. Враховуючи той факт, що керівництво області - енергійне і амбітне, думаю, що завдання створення сприятливих умов для надходження інвестицій успішно розв`язуватиметься», - сказав В.ПАЛЮРА.

Радник голови Дніпропетровської ОДА із залучення інвестицій, голова ради директорів компанії KSG Agro Сергій КАСЬЯНОВ вважає дуже важливим моментом у питанні інвестиційної привабливості Дніпропетровської області переробку продукції. «Тому наш холдинг і всі інші підприємства працюють у цьому напрямі. Необхідно створювати переробні підприємства на всіх рівнях виробництва, тим самим створюючи нові робочі місця і додану вартість. На сьогодні металургія, машинобудування, хімічна галузь є нашими базовими галузями. Хімія - має високий попит на ринку, сільському господарству необхідні добрива. У машинобудівній галузі необхідна кооперація з сільським господарством, створення спільних підприємств з провідними сільгоспвиробниками. Щодо Дніпропетровська, то потрібна готельна інфраструктура. Ми працюємо в цьому напрямі, і, думаю, через три місяці вийдемо з повідомленням про те, що в місті з`явиться висококласний, міжнародний бізнес-готель», - сказав С.КАСЬЯНОВ.