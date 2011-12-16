Робітника лісництва придушило двома дубами

На території Старичанського лісництва у Вовчанському району Харківської області спиляним деревом на смерть придавило чоловіка.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, загиблий був робітником лісництва.

Працівники міліції встановили, що 31-річного чоловіка придавило двома спиляними дубами, які несподівано звалило поривом вітру. Від втрати крові травмований чоловік помер на місці.

Тіло загиблого направлено до моргу. Про нещасний випадок повідомлено батькам загиблого. Матеріали справи передані до прокуратури Вовчанського району. Проводиться подальша перевірка.