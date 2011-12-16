Названо кращий в Україні еко-соціальний проект

Проект «Зелене видавництво» холдингу «Еволюшен Медіа» став кращим еко-соціальним проектом в Україні в рамках конкурсу Green Awards Ukraine 2011.

Як повідомили УНІАН в «Еволюшен Медіа», 15 грудня в Київському гольф-центрі пройшла церемонія нагородження переможців конкурсу Green Awards Ukraine 2011, в якому змагалися кращі діючі екологічні проекти в Україні.

У категорії «Найкращий «зелений» соціальний проект» перше місце зайняв проект «Зелене видавництво» «Еволюшен Медіа».

В рамках цього проекту медіахолдинг «Еволюшен Медіа» не тільки перевів друкування своїх видань на вторинно перероблений папір, а й організував збирання макулатури в офісах компаній-партнерів. Для популяризації проекту і формування екологічного мислення в Україні в друкованих виданнях холдингу діє рубрика «Збережемо планету разом!». На сьогодні «Зелене видавництво» підтримали більш як 50 великих і малих компаній різних сфер діяльності. В рамках реалізації проекту зібрано більш як 12 тонн макулатури, що означає врятування від вирубки 42 дерев.

Green Awards Ukraine - перший український незалежний конкурс, в ході якого оцінюються кращі ділові і соціальні «зелені» проекти в Україні. Змагання тривало з серпня по грудень 2011 року, в ньому взяли участь більш як 80 українських компаній, проекти яких оцінювалися в спеціалізованих категоріях. Проекти-переможці визначалися незалежним журі, що складаються з провідних вітчизняних і зарубіжних експертів.

Холдинг «Еволюшен Медіа» є видавцем тижневиків «Коментарі:», Weekly.UA, Kyiv Weekly, інтернет-порталів Comments.ua і UGMK.info, а також фото-інформаційного агентства PHL.