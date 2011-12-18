Міняємо ялинку на старий холодильник

Екологи у Варшаві пропонували бартер

Святковуноворічнуялинкумоглибезкоштовноотримати жителіВаршавина спеціальнійакціївсуботув обмін навикористанібатарейки, старіхолодильники, телевізорита іншунепотрібнуелектропобутовутехніку, повідомляєРІА "Новости".



Незвичайнаакціяфонду "Зеленийгоризонт" булаорганізовананаБіо-Ринкуводномузі столичнихрайонівВаршава-Воля.



"Активністьгородянперевершилавсі нашінайсміливішіочікування.Всі550новорічнихялинокрозійшлисязадві години", -розповіласпівробітницяфонду "Зеленийгоризонт"АгнешкаГліньска.



За їїсловами, колизакінчилисяялинки, жителіВаршавивсеодно продовжувалинестистаруелектропобутовутехніку, щобвіддатиїїнаутилізацію іпереробку.



Городяниотримали спеціальновирощеніялинкиз кореневоюсистемою іземлею,щобдеревоможнабуло посадитиу дворі будинкуабо у великійдіжцінавласномубалконіі радітиялинці нетількивНовийрік.

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