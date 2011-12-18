Міняємо ялинку на старий холодильник
Екологи у Варшаві пропонували бартер
Святковуноворічнуялинкумоглибезкоштовноотримати жителіВаршавина спеціальнійакціївсуботув обмін навикористанібатарейки, старіхолодильники, телевізорита іншунепотрібнуелектропобутовутехніку, повідомляєРІА "Новости".
Незвичайнаакціяфонду "Зеленийгоризонт" булаорганізовананаБіо-Ринкуводномузі столичнихрайонівВаршава-Воля.
"Активністьгородянперевершилавсі нашінайсміливішіочікування.Всі550новорічнихялинокрозійшлисязадві години", -розповіласпівробітницяфонду "Зеленийгоризонт"АгнешкаГліньска.
За їїсловами, колизакінчилисяялинки, жителіВаршавивсеодно продовжувалинестистаруелектропобутовутехніку, щобвіддатиїїнаутилізацію іпереробку.
Городяниотримали спеціальновирощеніялинкиз кореневоюсистемою іземлею,щобдеревоможнабуло посадитиу дворі будинкуабо у великійдіжцінавласномубалконіі радітиялинці нетількивНовийрік.