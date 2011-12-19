Міліція перед святом Миколая конфіскує петарди та феєрверки

У Тернополі правоохоронці напередодні свята Миколая конфіскували понад 20 тис. тисяч петард та 500 феєрверків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі громадських зв’язків обласного управління міліції, за торгівлю піротехніки без ліцензій та у не пристосованих для цього місцях правоохоронці склали протоколи на сімох продавців. Найбільше петард та феєрверків вилучили на центральному ринку.

«Продавати святкову піротехніку можна тим, у кого є ліцензія. І лише за тією адресою, яка вказана у ній. А ті, хто продає на вулиці зі столика, ліцензії мати не можуть. Причина проста: там немає належних умов для зберігання і реалізації такої продукції і вона може завдати шкоду людині. Непоодинокі випадки серйозних травм і каліцтв», – зазначив заступник начальника відділу профілактики правопорушень обласної міліції Ігор ОЛЕСЬКІВ.

За його словами, відсиріла чи перемерзла піротехніка через неправильне зберігання може після її підпалювання спрацювати непердбачувано, тоді як петарди продавці без остраху продають навіть маленьким дітям.

За даними І. ОЛЕСЬКІВА, минулого року тернопільські міліціонери вилучили у місті 0,5 т різноманітної піротехніки та склали понад 40 протоколів.