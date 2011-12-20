Вантажівка розчавила двох водіїв, які ремонтували машину на узбіччі

На Черкащині вантажівка розчавила двох водіїв, які ремонтували своє авто на узбіччі дороги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, в Золотоніському районі на 25-у кілометрі автодороги Золотоноша-Черкаси-Умань на узбіччі стояв поламаний вантажний автомобіль «МАЗ». Близько 18-ї години для транспортування ванатжівки на автобазу прибув ще один «МАЗ».

Водії, чоловіки 36 та 38 років, зчеплювали автомобілі, коли в поламаний «МАЗ» врізався інший вантажний автомобіль «Рено магнум». У результаті удару «МАЗ» зрушив з місця і врізався у «МАЗ», що мав бути тягачем. Саме в цей момент між автомобілями були обидва водії, які від удару загинули на місці. Рятувальники, що прибули за викликом на місце пригоди, змогли лише звільнити з уламків затиснуті тіла чоловіків. Аби запобігти пожежі, фахівцям МНС також довелось розмивати з дороги пальне, що вилилося з пошкоджених паливних баків.