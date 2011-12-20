Українця можуть посадити в тюрму за те, що чіплявся до стюардеси

Громадянин України опинився на лаві підсудних у Сінгапурі.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за даними місцевої преси, українець приставав до стюардеси під час перельоту з Москви до Сінгапуру. Згідно зі звинуваченням, він двічі доторкнувся до сідниць жінки і один раз торкнувся її грудей. Тепер йому загрожує в`язниця і побиття палицями.