Українця можуть посадити в тюрму за те, що чіплявся до стюардеси
09:15, 20 грудня 2011Разное
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Опинився на лаві підсудних у Сінгапурі
Громадянин України опинився на лаві підсудних у Сінгапурі.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», за даними місцевої преси, українець приставав до стюардеси під час перельоту з Москви до Сінгапуру. Згідно зі звинуваченням, він двічі доторкнувся до сідниць жінки і один раз торкнувся її грудей. Тепер йому загрожує в`язниця і побиття палицями.
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