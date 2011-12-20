Від переохолодження загинули чоловік і жінка
19:28, 20 грудня 2011Разное
587 0
Повідомляє житомирське ГУ МНС
У Житомирській області від переохолодження загинуло дві людини.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Житомирській області, нещасні випадки сталися 17 та 18 грудня, проте офіційно про них стало відомо лише сьогодні.
Так, 17 грудня загинув 46-річний житель села Мокренщина Черняхівського району, а наступного дня загинула 34-річна житомирянка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter