Від переохолодження загинули чоловік і жінка

У Житомирській області від переохолодження загинуло дві людини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Житомирській області, нещасні випадки сталися 17 та 18 грудня, проте офіційно про них стало відомо лише сьогодні.

Так, 17 грудня загинув 46-річний житель села Мокренщина Черняхівського району, а наступного дня загинула 34-річна житомирянка.