У літака в повітрі відпало крило

У США легкомоторний літак упав на шосе із пожвавленим рухом на півночі штату Нью-Джерсі недалеко від міста Гардінг, загинули три людини.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС із посиланням на місцеву владу, сьогодні одномоторний літак "Соката" моделі ТВМ-700 вилетів з аеропорту Тетерборо, що у штаті Нью-Джерсі, після чого зник з екранів радарів.

У поліції повідомили, що літак упав на розділову смугу і вибухнув. У даний час рух на магістралі повністю перекрито.

За словами очевидців, літак "закрутився в повітрі", після чого у нього відвалилося крило і він упав на трасу. "Там було багато вогню і великий чорний стовп диму. Було чути запах паленої гуми", – розповіла місцевим ЗМІ одна зі свідків катастрофи Шона СТЕРНБЕРГ.