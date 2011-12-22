Левко Лук'яненко: Звертаюся до українських політиків опозиційного спрямування

Спектр опозиційних сил включає в себе людей з доволі різним ставленням до багатьох факторів українського минулого і теперішнього й, очевидячки, вони виношують різні плани будівництва України. Проте всі маємо стати до спільної справи.

Захоплення влади мафіозними антиукраїнськими силами, які зневажають інтереси трудящих, продають економічні й політичні інтереси держави і щодень підривають суверенітет України, ставить перед патріотичними політиками питання ребром: або ми об’єднаємося й переможемо на виборах 2012 року, або задля збереження самостійності України доведеться, після програшу виборів, організовуватися на революцію.

На кону доля України – найбільша історична коштовність, і задля неї прийдеться загнуздати великі амбіції своїх нескромних постатей, бо інакше нащадки нас проклянуть.

Пані Тимошенко пропонує скласти єдиний партійний список. Навряд чи це можливо. На сьогодні розстановка сил така, що «Батьківщина» і «Фронт змін» гарантовано проходять до Верховної Ради, а ВО «Свобода» і «Удар» перебувають на межі 5-відсоткового бар’єру.

Крім цих чотирьох партій, є кільканадцять опозиційних політичних партій, кожна з яких окремо не спроможна пройти до Верховної Ради, але від яких залежить перемога українських сил.

Тож пропоную на ваш розгляд два сценарії.

Перший. Опозиційні сили йдуть на вибори чотирма колонами: «Батьківщина», «Фронт змін», «Удар» та ВО «Свобода». Кожна із цих колон має своїх прихильників, які в разі об’єднання не будуть голосувати загалом, а за свою необ`єднану – проголосують. Цілком імовірно, що чотирма колонами можна провести до Верховної Ради більше опозиційних депутатів, ніж однією колоною. З огляду на перебування «Свободи» й «Удару» на межі 5-відсоткового бар’єру та щоб підсилити їх і підняти над лінією риску ЗАКЛИКАЮ партії, котрі явно не мають шансів подолати 5-відсотковий бар’єр, піти на підтримку «Удару» і «Свободи».

Юлія Володимирівна цілком слушно пропонує скласти єдиний список для висунення кандидатів у мажоритарних округах.

При складенні цього списку треба віддячити слабким партіям, котрі підтримуватимуть «Свободу» і «Удар», виділенням їм по кілька округів, на яких вони будуть звільнені від конкуренції зі своїми і боротимуться проти кандидатів від влади.

Другий. З огляду на те, що партія «Батьківщина» та «Фронт змін» гарантовано долають прохідний бар’єр і мають намір іти самостійно, я, бажаючи їм успіхів, вважаю за необхідне висловитися з приводу об’єднання інших, менш численних партій.

Юлія Тимошенко пропонує об’єднатися на основі нейтральної партії.

Думаю, що за таку партію можна вважати Українську республіканську партію (УРП). У всякому разі на користь цієї пропозиції є аргументи, що виділяють її з-поміж інших партій. УРП утворилася з Української гельсінської групи – Української гельсінської спілки, має великі заслуги в боротьбі за свободу людини та незалежність України. Це ідеологічна партія на основі республіканської ідеології. Назва, як і ідеологічна ніша республіканської партії, не кон’юнктурна, а постійно твориться самим життям. Республіканські партії діють у більш як 100 країнах світу. Об’єднання під брендом УРП не принижуватиме партійне самолюбство жодної партії, бо я як голова УРП в день об’єднання складу свої повноваження і запропоную процедуру виборів іншого голови.

Варіант об’єднання під брендом УРП був би переможний за умови, що під ним згуртуються всі слабкі опозиційні партії.До спілки під бренд УРП ідуть «Удар» Кличка та ВО «Свобода» Тягнибока. Об`єднання не збільшує кількість колон опозиційних сил, а зводить їх до трьох: «Батьківщина», «Фронт змін» та УРП (об’єднана, з новим провідником).

Прошу Вас, шановні політики України, обговорити пропозиції і виробити свої рішення.

Задля неньки-України пожертвуймо собою!

Левко Лук’яненко, грудень 2011 року