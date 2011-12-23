Київські таксі переведуть на електродвигуни

Влада Києва ініціюватиме використання в місті автомобілів таксі з електродвигунами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Київської міської держадміністрації Олександр ПОПОВ.

"Я думаю, що в майбутньому ми вийдемо на пропозицію щодо експлуатації таксомоторів, які працюють на електродвигунах, для того щоб у нас було менше проблем з екологією. Ця тема обговорюється", - зазначив О.ПОПОВ.

Щодо загальної організації роботи таксі в столиці він також повідомив, що протягом 3-4 місяців планується, зокрема, облаштувати спеціальні стоянки, на зразок тих, які є в європейських країнах для таксомоторів.