П'яні напали на наряд ДАІ

У Кіровоградській області група нетверезих чоловіків напала на наряд ДАІ, який спробував припинити бійку, що виникла між невідомими особами на узбіччі.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, інцидент трапився учора ввечері.

За даними УЗГ, 24 грудня близько 20.00 під час патрулювання на маршруті інспектори роти дорожньо-патрульної служби на одній із автодоріг помітили на проїжджій частині авто, навколо якого билися кілька чоловіків. Увімкнувши проблискові світлові сигнали, наряд зупинився на узбіччі. Працівник ДАІ, дотримуючись заходів особистої безпеки, вийшов із салону службового автомобіля і, наблизившись до незнайомців, наказав їм припинити бійку та залишити проїжджу частину. Однак чоловіки не припинили протиправні дії, а навпаки почали чинити опір законним вимогам працівника міліції.

Враховуючи ситуацію, що склалася, з патрульного автомобіля на допомогу напарнику вийшов старший інспектор ДПС. Один із учасників бійки зненацька збив його з ніг та, сівши до службового транспортного засобу, поїхав у напрямку Кіровограда.

"Аби зупинити порушника, правоохоронець на підставі вимог ст. 15 Закону України «Про міліцію» застосував вогнепальну зброю, а саме – здійснив один попереджувальний постріл вгору і два постріли у напрямку автомобіля. Проїхавши кількасот метрів, викрадач зупинився, залишив авто на узбіччі та намагався втекти", - зазначили у УЗГ.

У даний час підозрюваних у скоєнні злочину затримано. Ними виявилися жителі Кіровоградського району, віком від 20 до 51 року. За висновками лікарів, усі вони були у нетверезому стані. Стосовно чотирьох із них було прийнято рішення про затримання в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України (за підозрою у скоєнні злочину), один із підозрюваних знаходиться на підписці про невиїзд.

24-річного інспектора ДАІ з тілесними ушкодженнями у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та численними забоями госпіталізовано до лікувального закладу.

За фактом вчинення протиправних дій стосовно працівника міліції прокуратурою порушено кримінальну справу, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.342 (опір законним вимогам працівника міліції), ч.2 ст.345 (нанесення тілесних ушкоджень працівникам ОВС), ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.