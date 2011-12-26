У київському зоопарку встановили 5 відеокамер

На експозиційних об’єктах київського зоопарку встановлено 5 камер відеоспостереження.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА.

«Упродовж кількох років ми плануємо забезпечити відеоспостереженням усі експозиційні вольєри для утримання тварин. Камери будуть встановлені поступово на об’єктах згідно з планом їх реконструкції», – сказав О.МАЗУРЧАК та додав, що це дозволить посилити контроль за дотриманням відвідувачами правил перебування на території столичного зоопарку.

За його словами, сьогодні загальна кількість тварин з основної колекції становить 2 тис. 477 особин, це 346 видів. Смертність тварин у міському зоопарку з початку року становить 4,35%. Народилося за цей же період 149 тварин.

«Ніякої загрози, що київський зоопарк вимирає – немає. Сьогодні він нормально функціонує. Більше того, ми реконструювали котельню, відкрили експозицію «Тропічні ведмеді», закінчили роботу з технічного переоснащення слоновника та жирафника. Триває реконструкція водойм і будівництво вольєрів для хижих птахів. Крім того, на території зоопарку облаштовано кімнату «Матері та дитини», а також приміщення пункту медичного обслуговування. Цього року у зоологічному парку зроблено значно більше, ніж протягом декількох минулих років», – стверджує О.МАЗУРЧАК.

За його словами, у 2012 році у зоопарку заплановано провести роботи з реконструкції павільйонів «Пташник» та «Острів звірів», лев’ятника, копитного ряду, а також будівництво вольєрів для гірських копитних, передбачається ремонт місць загального користування, реконструкція центрального входу тощо.

Крім того, відзначив О.МАЗУРЧАК, ведуться переговори з приводу перевезення до зоопарку слонів.