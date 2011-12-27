Куди подіти собаку у вагоні?

Мінінфраструктури змінює правила перевезення домашніх тварин залізничним транспортом

Київ. 26 грудня. УНІАН. З 30 грудня 2011 року набирає чинності наказ Міністерства інфраструктури України про затвердження змін до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом України, які, зокрема, регулюють правила перевезення у потягах домашніх тварин.

Як повідомляє УНІАН Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця», зокрема, для перевезення собак у купе пасажирського або швидкого поїзда пасажиру потрібно буде викупити всі місця у купе.

Великі собаки (вищі за 45 см, не більше однієї тварини) мають перевозитися у намордниках на ланцюжках або ремінних прив'язках, маленькі собаки - у коробках, кошиках, клітках (не більш, як дві тварини).

У вагонах купе з місцями для сидіння інших категорій потягів (швидкісних, високошвидкісних тощо) перевозити собак дозволяється на таких самих умовах, якщо місця є відособленими.

У регіональних потягах великих собак можна перевозити тільки у крайніх тамбурах першого і останнього вагонів під спостереженням супроводжуючого, а маленьких собак дозволяється розміщувати під місцями для сидіння у коробках, кошиках, клітках (не більш, як дві тварини).

Для дрібних кімнатних тварин (окрім собак) і кімнатних декоративних птахів доступні усі типи вагонів, незалежно від наявності ручного багажу. Вони мають перевозитися у коробках, кошиках, клітках (не більш, як одне місце ручного багажу) і вільно розміщуватися на місцях, відведених для ручного багажу.

«Для собак, дрібних кімнатних тварин і кімнатних декоративних птахів є обов'язковою наявність ветеринарного документа, оформленого належним чином», - відзначає «Укрзалізниця».