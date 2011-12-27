Тернопільобленерго знову не змогло провести збори

Акціонери енергозабезпечуючої компанії ВАТ «Тернопільобленерго» сьогодні знову не змогли провести свої чергові збори через заборону Державної виконавчої служби (ДВС).

Про це УНІАН повідомило джерело в НАК «Енергетична компанія України».

За його словами, для участі в зборах акціонерів прибули представники НАК «ЕКУ» і ФДМУ, а також представники приватних акціонерів Bikontia Enterprises Limited і Larva Investments Limited (обидві - Кіпр). Ці акціонери сукупно володіють 91% акцій товариства.

Тим часом, адміністрація обленерго повідомила представників акціонерів, що постановою ДВС від 26 грудня заборонено проводити реєстрацію акціонерів та інші дії, пов`язані з проведенням зборів. При цьому представники приватних акціонерів на територію обленерго для участі в зборах допущені не були. Крім того, представники адміністрації енергозабезпечуючої компанії відмовилися ознайомити акціонерів з текстом постанови ДВС і назвати, яким саме органом виконавчої служби вона видана.

«Одним із основних питань порядку денного зборів було питання про зміну керівництва «Тернопільобленерго», яке управляє компанією з 2000 року, а також питання покриття збитків компанії. Під різними приводами з 2000 року збори акціонерів не проводилися, не надавалися звіти про діяльність компанії. Також керівництво підприємства блокувало проведення незалежного аудиту з боку акціонерів», - повідомив співбесідник агентства.

Довідка УНІАН. Енергозабезпечуюча компанія ВАТ «Тернопільобленерго» – монополіст із постачання і транспортування електроенергії в Тернополі та Тернопільській області. Велику частину електроенергії, 29%, компанія поставляє промисловим споживачам, тоді як населення споживає 25%, а підприємства агросектору - 9%.

50,999% акцій компанії володіє НАК «Енергетична компанія України», 24,99% – Bikontia Enterprises Limited (Кіпр), 15,1% – Larva Investments Limited (Кіпр).

За підсумками 2010 року, «Тернопільобленерго» наростило чистий збиток у 2,2 разу, або на 6,353 млн. грн., порівняно з 2009 роком – до 11,746 млн. грн.

За даними ЗМІ, головою наглядової ради «Тернопільобленерго» в даний час є Олександр САГУРА, генеральний директор "Укренергоконсалтинга", що належить братам СУРКІСАМ. Також "Укренергоконсалтинг" надає «Тернопільобленерго» на договірній основі послуги економічного, технічного і правового характеру.