Заступник міністра: боремося за наших автоперевізників у Євросоюзі

Україна в рамках підготовки угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом продовжує обговорювати питання про вихід українських автоперевізників на ринки країн ЄС.

Про це УНІАН повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Вадим КОПИЛОВ.

«Ми боремося за те, щоб наші перевізники мали нормальні права на території Євросоюзу», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС ведуть переговори про створення зони вільної торгівлі з 2008 року.

Зона вільної торгівлі має стати складовою частиною Угоди про асоціацію, переговори щодо якої сторони почали в 2007 році.

19 грудня на саміті Україна-ЄС було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

Після цього перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ спрогнозував, що Угоду про асоціацію буде парафовано впродовж місяця-півтора.