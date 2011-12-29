Хворий на сказ кіт покусав шістьох людей
08:39, 29 грудня 2011Разное
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У Сумської області до хірургічного відділення Тростянецької центральної районної лікарні госпіталізовано шестеро мешканців с. Жигайлівка, яких 21 грудня покусав та подряпав свійський кіт.
Як повідомиляє прес-служба МНС України, 28 грудня експертиза обласної ветеринарної лабораторії підтвердила, що тварина хвора на сказ.
Ситуація перебуває на контролі УМНС України в Сумській області.
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