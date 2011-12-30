Під міськрадою дитина грає на скрипці

Севастополі 6-річна дитина біля стін міськради грою на скрипці протестувала проти скорочення фінансування шкіл естетичного виховання.

Про це повідомляє онлайн-газета «Новий Севастополь», відзначаючи, що в міському бюджеті на 2012 рік на 6,3 млн. грн. скорочено фінансування шкіл естетичного виховання для дітей.

«Прийнятий (у середу – УНІАН) депутатами Севастополя бюджет-2012 ставить під загрозу існування музичних і художніх шкіл, в яких на сьогодні навчаються більш як 3,5 тис. юних громадян України», - пише видання.

Газета розповідає, що юний севастополець дав концерт скрипкової музики під стінами міської ради на захист свого права діставати музичну і художню освіту. «Я не хочу грати в тетріс, я хочу грати Моцарта» - цей заклик на транспаранті під звуки музики він адресував місцевій владі, проте, як пише «Новий Севастополь», чиновники і депутати проходили повз нього.

«Недофінансування музичних і художніх шкіл призведе до скорочення числа педагогів, і, як наслідок, однієї тисячі учнів. Інший вихід зі становища - підвищення плати за навчання. Для покриття дефіциту вона має становити 385 гривень на місяць», - стверджується у повідомленні.

Як вважають експерти, подібна сума оплати за музику і малювання стане непосильною ношею для багатьох сімей.