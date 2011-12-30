У зіткненні «Пежо» і «Мазди» постраждали 5 людей
20:02, 30 грудня 2011Разное
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ДТП у центрі Сум
У центрі Сум у дорожньо-транспортній пригоді постраждали 5 осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління Державтоінспекції УМВС України в Сумській області, близько 16 години на регульованому світлофорами перехресті вул. Харківська – вул. Героїв Сталінграда зіткнулися два легкових автомобілі «Пежо» і «Мазда». Від потужного удару в автомобілях спрацювали подушки безпеки. Обох водіїв іномарок і трьох пасажирів автомобіля «Мазда» з травмами доставлено до нейрохірургічного відділення Сумської обласної лікарні.
Наразі співробітники міліції з'ясовують причини ДТП.
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